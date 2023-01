Un bateau de pêche détruit par les flammes dans le port de Taverna

V.L. le Vendredi 13 Janvier 2023 à 07:32

Un bateau de pêche a été totalement brûlé dans le port de Taverna, dans la soirée de jeudi 12 janvier. L'alerte a été donnée aux alentours de 22h30 et de nombreux moyens ont été immédiatement dépêchés sur place afin d’éteindre l’incendie. A l’arrivée des secours le bateau était complètement embrassé et les pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes et éviter la propagation à d’autres bateaux et une éventuelle pollution. Les circonstances de ce sinistre restent à déterminer.