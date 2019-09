Un anniversaire en Forêt pour le PEFC Corsica

La volonté de certifier une qualité du bois et des produits forestiers (dont fait partie le liège) semble donc tout à fait réelle. Pour relancer la filière, l’ODARC lançait en mars dernier une campagne de sensibilisation des maires pour que ces derniers exploitent leurs forêts. Les communes sont propriétaires de 150 000 ha. Une économie qui ne peut être mise de côté. Pas moins de 55% de l’île est recouvert de forêt soit 480 000 ha. La Corse est la région la plus boisée de France. Pourtant, l’exploitation du bois reste limitée. La filière est vieillissante et les métiers mal valorisés. Pour le liège de Coti-Chiavari, la récolte et l’exploitation sont prisent en charge par une entreprise italienne. La Collectivité de Corse a en effet porté son choix sur cette société qui semblait selon elle avoir répondu au mieux à l’appel d’offre et proposée les tarifs les plus élevés. La Corse n’a que très peu de sociétés spécialisées dans la récolte de liège. En revanche, plus aucune entreprise de transformation du liège n’est implantée sur l’île.

Pour Olivier Riffard, responsable à l’ODARC de 1997 à 2012, cette activité n’est pas rentable à l'échelle de la Corse.

« Nous avons fait des études avec l’ODARC et l’ADEC. Ce qui en ressortait c’est que la quantité n’est pas suffisante. La densité de suberaies ne permet pas cette activité. De plus, une usine coûte chère. C’est une initiative privée qui n’est pas du ressort de la collectivité. Actuellement, aucune entreprise ne prend le risque de se lancer dans cette voie. Il faudrait, comme en Sardaigne que des entrepreneurs prennent ce risque. Mais personne ne le fait ici parce que notre tissu économique est trop fragile.»

Malgré ce constat, le président du PEFC-Corsica ne semble pas perdre de vue que cette activité peut être développée. D’autres arbres, comme le pin Laricio ou le châtaignier, peuvent selon lui connaître un autre dessein .

« Aujourd’hui, la forêt a le vent en poupe, assure Daniel Luccioni. Le public est attiré par ce matériau. Il est une proposition alternative au béton. De plus en plus de gens sont contre l’industrie pétrochimique et la pollution qu’elle génère. Le conseil de l’ordre des architectes travaille sur les habitations en bois. C’est une matière noble et elle a de beaux jours devant elle. »



Dans le cadre du plan pour le développement de la filière bois, une appellation bois de Corse, baptisé « Linium Corsica » a été demandée par l’ODARC. Une qualification qui exige que le bois soit Corse, traité en Corse et ai la certification PEFC-Corsica. La filière semble donc vouloir continuer sur le chemin de l’excellence.