Un an après, les enfants du Nebbiu et de la Conca d'Oru retrouvent leurs oliviers

En fin de matinée, 40 enfants de l’association A Leia (Accueil de Loisirs de Nebbiu-Conca d'Oru) se sont rendus au Domaine de Campu à Vallecalle, où ils avaient planté en octobre dernier des oliviers . Cette action avait été réalisée dans le cadre de leur atelier « culture et territoire ».En retournant à cet endroit il s'agissait d’assurer le suivi d’un acte symbolique pour la préservation de leur environnement et du patrimoine oléicole de l’île.Dans le cadre de la politique d’Education à l’Environnement & au Développement Durable de l’association A LEIA, les encadrants voulaient faire prendre conscience aux jeunes générations, de l’importance de ce geste éco-citoyen.Sandrine Marfisi, présidente du SIDOC (le Syndicat interprofessionnel des oléiculteurs corses) explique la démarche."A travers cette action nous voulons sensibiliser les enfants à nos variétés corses. Avec la xylella fastidiosa, il est important que les enfants sachent que l'on peut acheter des oliviers en pépinière qui seront certes plus petits mais corses. Les grands et bien taillés sont souvent importés d'Espagne."En un an les oliviers plantés n'ont pas beaucoup poussé. Il s'agit bien de l'arbre de la patience, sa croissance est très lente, mais il peut vivre plusieurs centaines d’années, surtout quand on en prend soin ! C’est précisément pour cela que les enfants ont reçu un tout jeune plant d’olivier « nustrale » qu’ils auront pour tâche de faire grandir. Ces oliviers qui ne pouvaient pas être commercialisés à cause de leur retard de croissance trouveront ainsi une « seconde vie ». Les enfants qui n'ont pas de jardin pourront planter les oliviers autour du centre de loisir.Longue vie aux oliviers "nustrale" !