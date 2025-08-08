Après les incendies, les élus du Nebbio et le syndicat du Grand Site Conca d’Oru aspirent à travailler à une meilleure prévention

L’inquiétude qui a gagné la micro-région le 2 août dernier a laissé place à l’indignation et la colère. Après les incendies qui ont avalé près de 40 hectares de végétation à Oletta et Poggio d’Oletta, ce vendredi matin, à l’appel du syndicat mixte gestionnaire du Grand Site Conca d’Oru, élus du territoire et représentants du syndicat des vignerons tenaient une conférence de presse sur le site impacté afin de faire un point sur cet évènement.



« Dans l’attente des résultats de l’enquête diligentée par le procureur de la République auprès duquel il a déposé une plainte contre X, le syndicat mixte gestionnaire du Grand Site condamne avec la plus grande fermeté ces actes incendiaires qui, compte tenu des circonstances (concomitance de départ des deux incendies, absence d’évènements naturels particuliers du type foudre ou véhicule en feu par exemple, conditions météorologiques venteuses), laissent penser à une origine criminelle qu’il appartiendra aux services d’investigation compétents de confirmer et de préciser », a souligné le maire de Poggio d’Oletta, Antoine Vincenti, en introduction.



Dans la foulée, les élus du Nebbio ont également entendu apporter leur soutien aux vignerons du vignoble de Patrimonio, dont certains ont vu une partie de leurs cultures détruites à l’approche des vendanges. « Un certain nombre de parcelles de vignes ont été assez lourdement touchées, entraînant par là même à la fois une perte substantielle de récoltes pour quelques vignerons, et pour certains même, des jeunes vignes qui sans doute seront à arracher et à replanter. Il y a donc un préjudice économique au niveau de certains vignerons qui est loin d'être négligeable », a déploré Antoine Orsini, le directeur du syndicat mixte en notant que ces sinistres rappellent le douloureux souvenir de l’incendie d’août 2016 qui avait déjà dévasté le site classé. « Ces incendies ont parcouru le Grand Site, affectant une bonne partie de sa biodiversité, mais aussi les paysages du grand site, notamment la chaîne calcaire du Sant’Anghjulu, le relief emblématique du grand site, et la voie qui relie Poggio d’Oletta à Saint-Florent, a Stretta di u Poghju », a-t-il détaillé en saluant le travail acharné des pompiers qui ont pu limiter les dégâts malgré les vents intenses.



« Nous avons également rappelé que le risque incendie est intégré dans le plan de gestion du Grand Site, notamment par la mise en place d'actions de prévention en matière d'obligations de débroussaillement, mais aussi par l'installation, déjà en cours, de bâches souples de réserves d'eau de capacités très importantes. Ce sont des dispositifs que les pompiers avec lesquels nous avons travaillé à l'élaboration du plan de prévention nous avaient conseillé de mettre en place, puisque certaines zones du Grand site sont assez dépourvues en réserves d'eau. Lors du sinistre important qui avait eu lieu en août 2016, les pompiers avaient manqué d'eau et avaient perdu beaucoup de temps pour en acheminer. Nous allons donc pallier cette carence », a par ailleurs indiqué Antoine Orsini en ajoutant que dès la rentrée prochaine, « lorsque la saison des feux sera terminée et que les sapeurs-pompiers seront plus disponibles, le syndicat mixte du Grand Site va prendre l'initiative de réunir l'ensemble des maires, viticulteurs et les services de l'État, pour tirer les leçons de cet incendie et voir quelles dispositions supplémentaires il convient de mettre en place ». « Nous souhaitons travailler à la fois en matière de prévention mais aussi de dissuasion, de manière à essayer de minimiser le risque, mais aussi d'accroître la pression auprès des incendiaires, notamment peut-être par les dispositifs de surveillance par caméra », a-t-il précisé avant de conclure : « Notre rôle en tant que Grand site de France, c'est d'abord de préserver les paysages et l'environnement, de faire en sorte qu'il y ait le moins de mises à feu possible et lorsqu'elles interviennent, qu’elles fassent le moins de dégâts possible. Mais notre volonté est aussi de lancer un appel à la mobilisation collective de chaque citoyen, de chaque résident du Grand Site, pour que chacun devienne acteur de la prévention et de la dissuasion ».