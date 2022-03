Nouvelle médaille d'or pour l'huile d'olive de Félicien Luciani au concours international de Dubaï

Comme pour New York l’an passé, le jeune agriculteur de 34 ans a réalisé l’exploit dès sa première tentative à Dubaï, qui est également la première participation d’une huile d’olive corse à ce concours. Félicien Luciani s’y prépare depuis 2015 et le début de son exploitation. Passion pour l’arbre et le fruit, amour de la terre et du travail bien fait guident ses pas d’agriculteurs vers l’excellence bio et cette nouvelle récompense en atteste. « Je garde une petite exploitation pour pouvoir prendre soin de chaque arbre. C’est ça le secret, une histoire d’amour entre l’olivier et l’agriculteur », expliquait Félicien Luciani dès 2021. Sur ce point il persiste et signe : « quelquefois on me prend pour un fou mais je connais chacun de mes arbres », pouffe l’agriculteur.







Point fort du concours de Dubaï : le marketing. Il offre une grande visibilité aux vainqueurs grâce à une multitude de partenariats médiatiques. Plusieurs grands chefs étoilés ont pu déguster l’huile d’olive du Domaine de Petricajola et il y a fort à parier qu’elle se retrouve sur les plus grandes tables du monde. Pourtant Félicien Luciani n’en oublie pas ses racines : « je sais d’où je viens et je reste fidèle à mes premiers clients. 80 % de ma production est vendue en Corse ».