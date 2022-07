A Fiera di l'Alivu fait son grand retour à Montegrossu

Après 2 ans d'absence, la 32e édition de la Fiera di l'Alivu, a été inaugurée ce samedi 16 juillet, à Montemaiò, en présence de nombreuses personnes invitées par le Foyer Rural de Montegrossu.

"Nous inaugurations aujourd'hui la 32e Fiera di l'Alivu, après 2 ans d'absence due à la pandémie. Nous remettons également les prix du 14e concours oléicole d'huile d'olive en AOC AOP. Nous sommes très contents de retrouver tout le monde oléicole, les artisans, les visiteurs et la fédération présente" annoncent Jean-Marc Rocchi, président de la FFRACC et du Foyer Rural de Montegrossu.



À cette occasion, les lauréats du concours ont reçu leurs prix.

Le 1er prix a été remporté par le Moulin de Prunete, José et Thierry Rioli de Cervione.

Le 2e prix a été décerné à Arburi Cesari, Louis Cesari, de Ghisonnaccia.

Le 3e prix revient à Lacrima di a Filitosa, de Claire Susini et Florence Mondoloni, de Sollacaro. " Ça a été un moment d'émotion pour la remise du 3e prix. Car la maman de Florence Mondoloni, Claire Susini est décédée juste après le salon de l'agriculture. Elle se faisait un plaisir de venir à la foire. Nous voulons rendre également hommage à Don-Jean Santa-Lucia, Jeannot Sansonetti, de la Fiera di u Casgiu et Denis Moretti de À Fiera di a castagna. Un moment d'émotion pour ces gens-là qui ont œuvré pour l'oléiculture, mais surtout pour les manifestations", continue Jean-Marc Rocchi.



Une nouvelle édition pour un nouveau maire, Jean-Marc Borri, en l'occurrence, ravi d'accueillir pour la première fois depuis son élection.

" C'est la première édition de A Fiera di l'Alivu que j'accueille en tant que maire de la commune , c'est un moment très important j'en suis fier et honoré. Et c'est un moment important pour la commune, le village et la Balagne. C'est une espèce de renaissance. Beaucoup de monde, des artisans, des produits de qualité. C'est une culture ancestrale qu'il faut mettre à l'honneur. Il faut donc que la Fiera di l'Alivu perdure".



Sur place, Angéle Bastiani, présidente de l'ATC, et représentant Gilles Simeoni, président de l'exécutif de Corse, a félicité pour sa part, l'implication de Foyer Rural et particulièrement celle de Jean-Marc Rocchi. " Je voulais vous remercier pour avoir accepté de prendre la présidence de la FFRACC, c'est une lourde responsabilité. Ça va vous coûter et ça vous coûte déjà. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec vous et de contractualiser avec vous, nous savons que nous allons vers des jours exceptionnels en termes de production et d'artisans".



Toute la journée de ce samedi, près d'un millier de personnes a arpenté les ruelles de Montemaiò pour découvrir des produits de qualité, fabriqués en Corse et présentés en direct par leurs producteurs

Ce dimanche, second jour de Fiera découvrir également les démonstrations de presse d'olives ou encore les tailles d'oliviers.

Un programme bien chargé sur deux jours marqué également par des concerts avec l'Arcusgi et Suarina, Spice Boys…