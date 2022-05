L'huile de l'olive corse, récoltée à l'ancienne, sur la table de l'ambassade américaine à Paris

La récolte à l’ancienne se fait exclusivement dans les vergers anciens, dotés de très grands oliviers. Du fait de sa singularité, ce type de récolte est soumis aux aléas de la nature. Les oliviers ne produisent pas tous les ans mais une année sur deux, voire sur quatre si les conditions sont mauvaises. « D’une année sur l’autre je peux passer de 1 000 à 1 600 litres produits. Heureusement, tout est fait en sorte pour que les différentes parcelles soient complémentaires pour produire chaque année », confie Jean-Christophe Arrii.



Bien qu’ils représentent plus d’un tiers de la surface en Appellation d’Origine de l’île, ces oliviers ne fournissent qu’une faible quantité annuelle de l’huile d’olive labelisée de Corse. « Entre 2 et 10 %. La récolte tardive contrarie la productivité », indique Marie-Madeleine Ramin du syndicat d’huile d’olive de Corse, Oliu di Corsica. Le syndicat a d’ailleurs créé une deuxième gamme spéciale pour ce type de récolte : l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) ‘’récolte à l’ancienne’’ qui répond à un cahier des charges précis.

De quoi offrir encore plus de visibilité aux agriculteurs qui œuvrent pour la protection de leurs vergers dans la plus pure tradition insulaire.