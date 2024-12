Challenge de Peretti 2024 : La Compagnie d'Arc de Bastia ouvre la saison avec a première compétition à Furiani

Départ 1 : Samedi 14 décembre de 14h à 17h

Départ 2 : Dimanche 15 décembre de 9h30 à 12h30

Départ 3 : Dimanche 15 décembre de 14h à 17h

Remise des prix : Dimanche 15 décembre à 17h30

Le 14 décembre 2024 marquera le début d'une nouvelle édition du Challenge de Peretti, une compétition unique qui réunit archers et archères pour quatre manches disputées sur la saison. Cette année, la Compagnie d’Arc de Bastia a choisi le COSEC de Furiani comme lieu de rendez-vous pour les passionnés de tir à l’arc. Le Grand Prix Clémentine, première étape de ce challenge, offrira aux participants l’opportunité de se mesurer dans des conditions proches des championnats de France, tout en mettant en lumière une figure emblématique de la résistance corse.Ce challenge est bien plus qu’une simple compétition sportive : il rend hommage à Maria de Peretti, figure courageuse de la Résistance corse, résistante et médecin pendant la Seconde Guerre mondiale. "Elle incarne des valeurs fortes telles que le sacrifice, l’engagement et la solidarité. Sa décision d’accompagner une autre détenue de Ravensbrück dans ses derniers instants est le symbole d’un dévouement total. En l’honneur de ce parcours exemplaire, le Challenge de Peretti met l'accent sur la mixité et le travail en équipe, des valeurs qui résonnent profondément dans la société d’aujourd'hui." explique la direction de la Compagnie d'Arc de Bastia dans un communiqué.Les compétitions se dérouleront en équipes mixtes, avec des binômes composés d'archers et d'archères. Ce format permet de promouvoir la parité et de renforcer la cohésion entre les participants, tout en garantissant une exigence de performance. Les épreuves, qui se dérouleront à la fois en salle et en extérieur, reproduiront les conditions des championnats de France, avec des tirs en trispot pour les épreuves en salle et à des distances internationales pour les épreuves extérieures. L’objectif est de permettre aux archers de progresser tout au long de la saison et de se qualifier, si les résultats sont au rendez-vous, pour les championnats nationaux.Des récompenses locales pour mettre en valeur la CorseLes récompenses de cette édition 2024/2025 seront un clin d’œil à la richesse du terroir corse. Les gagnants se verront ainsi offrir des produits locaux, comme des clémentines, du figatellu, de l’huile d’olive et du miel, des délices emblématiques de l’île. Ces produits, fournis par des producteurs locaux, reflètent l’authenticité et la générosité de la Corse.