“Un acte intolérable" : Trois milans royaux blessés par balle à Montegrosso

Ces derniers jours, trois milans royaux ont été retrouvés grièvement blessés par des tirs, sur la commune de Montegrosso, en Balagne. Les rapaces ont été découverts à quelques jours d’intervalle, quasiment au même endroit, en plaine de Montemaiò. « Une personne s’amuse à tirer sur les milans royaux dans la plaine de Montemaiò. Le premier a été découvert le 22 mars à 14h45 au bord de la RD 451, au lieu-dit Biotali, à environ 100 à 200 mètres au-dessus de l’entrée du complexe sportif », indique la personne à l’origine de la découverte.



L’oiseau, immédiatement transporté au cabinet vétérinaire de Calvi, a été examiné. Le diagnostic est sans appel : il a été atteint par arme à feu. « Il était criblé de plombs. Une de ses ailes a été touchée et il ne pourra certainement plus jamais voler. » explique le vétérinaire qui a fait transférer le milan royal a au centre de soins U Pettirossu, à Olmettu di Tuda.



Le mardi 26 mars, à 13h30, un second rapacel a été découvert, presque au même endroit. Lui aussi blessé, lui aussi pris en charge, avec le même diagnostic. Entre-temps, un troisième exemplaire aura également été retrouvé.



Contacté, le centre U Pettirossu confirme la série : « Nous avons réceptionné trois milans royaux qui ont été blessés par arme à feu. Malheureusement, le premier a dû être euthanasié car ses blessures étaient trop importantes. Pour l’un des deux autres, rien n’est certain car son état de santé est altéré. Ils sont actuellement soignés », précise Cécile Jolin.



Une espèce protégée

Le milan royal ( Milvus milvus ), reconnaissable à sa couleur rousse, ses taches blanches et sa queue échancrée, est une espèce protégée au niveau national et européen. Sa population est particulièrement présente en Balagne. Tout acte de destruction est illégal : la peine encourue peut aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.



Scandalisé, le maire de Montegrosso, Jean-Marc Borri, condamne fermement ces tirs : « C’est un agissement intolérable, déplorable et condamnable, qui suscite de ma part un grand mécontentement, de la colère et du questionnement. J’espère qu’une enquête sera menée, et surtout qu’elle aboutira et révèlera l’identité du ou des responsables de cet acte. »



Que faire si l’on découvre un animal sauvage blessé ?

Le centre de sauvegarde U Pettirossu rappelle la conduite à tenir en cas de découverte d’un animal sauvage en détresse : « Nous conseillons de nous appeler pour que nous puissions guider les personnes en direct, ou de se rendre chez un vétérinaire. En prenant de grandes précautions, il faut d’abord placer l’animal dans une boîte en carton ou une caisse fermée, de préférence dans le noir pour limiter le stress. Des bénévoles présents un peu partout peuvent ensuite les récupérer et les transporter jusqu’au centre », explique Cécile Jolin.