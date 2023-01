Un accident de la route fait trois blessés légers à Biguglia

V.L. le Mercredi 11 Janvier 2023 à 18:32

Un accident de la circulation s'est produit ce mercredi 11 janvier peu avant 18 heures sur la RT 10 à Biguglia. Selon les premières informations, pour une raison qui reste à déterminer, deux véhicules sont entrés en collision. Les personnes présentes dans les voitures, une femme de âgée de 30 ans, son fils de 5, et une deuxième femme d'une vingtaine d'années, ont été légèrement blessées et transportées au centre hospitalier de Bastia par les secours.

Un chef de groupe, un fourgon de secours routier et un véhicule de balisage des sapeurs-pompiers ont également été dépêchés sur place.