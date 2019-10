Uber Eats livre maintenant à Bastia

La liste des restaurants à Bastia

Le Petit Zinc, Allo Pizza Burger, Sushi Mag, Texas Burger, Les Tontons Burgers, Hola Tacos et le Snack Gaudin.

Depuis 2016, Uber Eats s'est implanté dans plus de 150 agglomérations françaises. Ce jeudi 31 octobre, Bastia accueillera à son tour le géant américain.Via l'application Uber Eats, il sera, en effet, possible de passer directement commande dans les restaurants partenaires et se faire livrer à domicile en moins de 30 minutes - sans minimum de commande - de 11 heures à 14h30 et de 18 à 23 heures. Pour l'instant la liste se limite à 7 restaurants dans la région bastiaise.Contacté par téléphone, Julien Hoarau, responsable du développement France chez Uber Eats explique la décision de l'entreprise de s'installer en Corse .La ville de Corse du Sud compte aujourd'hui une quinzaine de restaurants partenaires et une quinzaine de coursiers.Julien Hoarau, souligne des "des retours positifs des clients sur Ajaccio malgré quelques détracteurs."Depuis son arrivée à Ajaccio, Uber Eats déchaîne les passions . En effet, nombreux sont ceux qui s'inquiètent du statut juridique de ces livreurs indépendants, qui sont pour la plupart, auto-entrepreneurs et non salariés de l'entreprise.Le groupe Femu a Corsica s'oppose fermement au géant américain. Sur les réseaux sociaux beaucoup déplorent un "désastre social" . Ce à quoi l'entreprise répond : "Ce que nous proposons se sont des revenus complémentaires pour les coursiers. Nous n'imposons rien ni aux restaurateurs ni aux livreurs."Il faut dire qu'un livreur gagne par course 3€ fixes puis 80 centimes par kilomètres parcourus et le moyen de transport est à sa charge.Pour ce qui est des restaurateurs, Uber Eats prend 30% sur une commande. Mikael, le patron du restaurant "Le petit zinc" à Bastia explique pourquoi il a adhéré à l'initiative : "Ils m'ont démarché il y a un mois, je connaissais déjà ce service et j'ai accepté pour mes clients parce que moi je ne compte pas trop sur le fait que cela va faire augmenter ma clientèle ou mon chiffre d'affaires. Je ne pense pas que cela va changer ma façon de travailler, en tout cas je n'ai rien prévu de plus."