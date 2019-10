Ajaccio : Uber Eats livrera à domicile pour 15 restaurants partenaires

« À partir d’aujourd’hui, vous pourrez vous faire livrer en moins de 30 minutes et sans minimum de commande de 11h à 14h30 et 18h à 23h00 pour la ville d’Ajaccio en choisissant parmi les différents restaurants partenaires » on lit dans le communiqué diffusé ce jeudi.











La liste de restaurants d’Ajaccio







15 restaurants partenaires dont Les 20 Heures Vin, KFC, Restaurant le chalé, Sakura, L’Artisan Pizza, La Pause, Le Roi Burger, Le Corsicana, La Pizza Diva, Restaurant La Meule, Suchju, A Pizza Italiana, Brasserie du Diamant, Allo Pizza Burger, La poissonnerie des Halles, et Hola Tacos.