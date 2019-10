Uber eats débarque en Corse : la toile s'enflamme

VL le Mardi 8 Octobre 2019 à 01:07

Uber Eats, l’application de livraison de repas à domicile, débarque en Corse. Selon non confrères de RCFM elle cherche 30 livreurs pour se déployer aux quatre coins de l'ile avec un lancement officiel prévu ce 10 octobre à Ajaccio et deux semaines plus tard à Bastia. La nouvelle est loin de faire l'unanimité...



