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U tempu in Corsica


le Samedi 18 Juillet 2026 à 07:34

La chaleur se maintient et grimpe même de quelques degrés en Corse toujours en vigilance orange canicule. Le vent d'ouest est sensible : il atteint 50 à 60 km/h en rafales. Les températures maximales dépassent 40 degrés au Sud de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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