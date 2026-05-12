U tempu in Corsica
Le Libecciu faiblit mais en matinée il souffle toujours en rafales jusqu'à 70 km/h sur la Corse coupée en deux : passages nuageux et éclaircies au nord et averses orageuses au sud. L'après-midi tout le monde est soumis au régime passages nuageux-éclaircies. Les températures maximales sont en légère baisse (19/22 degrés).
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Grazi ritratti)