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U tempu in Corsica


le Mercredi 13 Mai 2026 à 06:55

Le Libecciu faiblit mais en matinée il souffle toujours en rafales jusqu'à 70 km/h sur la Corse coupée en deux : passages nuageux et éclaircies au nord et averses orageuses au sud. L'après-midi tout le monde est soumis au régime passages nuageux-éclaircies. Les températures maximales sont en légère baisse (19/22 degrés).
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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