CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Stéphane Sbraggia retrouve son fauteuil de maire d’Ajaccio, l’opposition nationaliste boycotte l’élection 29/03/2026 Bastia - Le cardinal Bustillo et plusieurs centaines de fidèles pour la célébration des Rameaux à Saint-Jean-Baptiste 29/03/2026 Bastia - Le RN fait son entrée au conseil municipal avec Michel Bruschini 29/03/2026

U tempu in Corsica


le Dimanche 29 Mars 2026 à 07:02

Le temps est très nuageux sur l'ensemble de l'île et le soleil ne fait que de rares apparitions l'après-midi mais vite occultées par d'importants passages nuageux. Les températures ne dépassent pas 17 degrés en raison d'un petit vent de nord-est qui souffle parfois en rafale jusqu'à 60 km/h.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos