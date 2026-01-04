U tempu in Corsica
Le temps est très nuageux sur l'ensemble de l'île et le soleil ne fait que de rares apparitions l'après-midi mais vite occultées par d'importants passages nuageux. Les températures ne dépassent pas 17 degrés en raison d'un petit vent de nord-est qui souffle parfois en rafale jusqu'à 60 km/h.
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Vvagues blanches à Calvi au pied de montagnes aux sommets blancs (Bernard Lorriaux)