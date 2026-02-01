U tempu in Corsica
Après la pluie de la nuit, le libecciu prend le relais. Quelques averses sont encore possibles en journée avec du vent fort aux extrémités avec des pointes de 80 à 100 km/h en matinée, localement davantage, puis 60 à 70 km/h l'après-midi. Il va soulever des paquets de mer et être à l'origine de vagues-submersion, paramètre pour lequel le littoral occidental de la Corse-du-Sud a été placé en vigilance orange.
