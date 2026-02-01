CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Grève dans les transports maritimes entre la Corse et Marseille : le gouvernement nomme deux médiateurs 06/02/2026 Brandu - Opération de secours sur le Monte Stellu 06/02/2026 Vescovato : un automobiliste contrôlé à 175 km/h sur la T11 05/02/2026

U tempu in Corsica


le Vendredi 6 Février 2026 à 07:06

Après la pluie de la nuit, le libecciu prend le relais. Quelques averses sont encore possibles en journée avec du vent fort aux extrémités avec des pointes de 80 à 100 km/h en matinée, localement davantage, puis 60 à 70 km/h l'après-midi. Il va soulever des paquets de mer et être à l'origine de vagues-submersion, paramètre pour lequel le littoral occidental de la Corse-du-Sud a été placé en vigilance orange.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos