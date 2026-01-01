CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Pierre-Yves André 21/01/2026 U Poghju di Venacu : Les œuvres en macramé de Julia Perfettini 18/01/2026 Municipales 2026 en Corse : quand la politique rend compatibles les incompatibles 18/01/2026 Météo : vigilance orange "pluie-inondation" maintenue en Corse 18/01/2026

U tempu in Corsica


le Lundi 19 Janvier 2026 à 07:05

Le ciel est couvert, le temps durablement pluvieux en Corse toujours en vigilance orange ce lundi, la limite pluie-neige se situant vers 1 700m. L'Ouest de l'île est un peu épargnée par les pluies. Le vent de secteur Est souffle jusqu'à 80 à 90 km/h sur les extrémités de l'ile. Les températures maximales sont comprises entre 9 et 15 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos