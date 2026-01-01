U tempu in Corsica
Le ciel est couvert, le temps durablement pluvieux en Corse toujours en vigilance orange ce lundi, la limite pluie-neige se situant vers 1 700m. L'Ouest de l'île est un peu épargnée par les pluies. Le vent de secteur Est souffle jusqu'à 80 à 90 km/h sur les extrémités de l'ile. Les températures maximales sont comprises entre 9 et 15 degrés.
