CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Jean-Christophe Angelini part en campagne pour sa réélection à Portivechju : « Je suis à la fois le même qu’en 2020, et un autre » 10/01/2026 Mauvais temps : Circulation interdite aux véhicules articulés à Vizzavona 10/01/2026 Lutte contre la criminalité organisée : Pour le procureur de la République d'Ajaccio, 2025 a été une "année charnière" 09/01/2026 Mun​icipales - Christophe Mondoloni veut porter « un projet clair, réaliste et ambitieux pour Sartène » 09/01/2026

U tempu in Corsica


le Samedi 10 Janvier 2026 à 07:05

Le vent, qui souffle depuis le début de soirée de vendredi, faiblit progressivement, d’abord en Haute-Corse, puis en Corse-du-Sud au fil de la journée. De fortes vagues atteignent le littoral ouest dans la matinée. Risque de submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones basses ou vulnérables. Les golfes de Porto et de Sagone sont plus particulièrement exposés .Températures fraîches, de 2 à 6 °C le matin, 8 à 12 °C l’après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos