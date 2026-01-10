U tempu in Corsica
Le vent, qui souffle depuis le début de soirée de vendredi, faiblit progressivement, d’abord en Haute-Corse, puis en Corse-du-Sud au fil de la journée. De fortes vagues atteignent le littoral ouest dans la matinée. Risque de submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones basses ou vulnérables. Les golfes de Porto et de Sagone sont plus particulièrement exposés .Températures fraîches, de 2 à 6 °C le matin, 8 à 12 °C l’après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo