Michel Castellani : « Nous essayons d’avancer de façon à sortir un budget, mais je pense qu’on ira vers un 49-3 » 08/01/2026 Un deuxième homme écroué dans l'enquête sur le meurtre de Chloé 08/01/2026 Tabac : la fin de l’exception corse fait tousser fumeurs et buralistes 08/01/2026 Ajaccio : rassemblement de protestation contre l’intervention américaine au Venezuela 08/01/2026

U tempu in Corsica


le Vendredi 9 Janvier 2026 à 07:05

Le vent de secteur sud-ouest souffle entre 80 et 100 km/h sur les caps. Des averses se concentrent sur tout l'Ouest de l'île, le soleil est en revanche bien présent au nord-ouest avant le passage d'averses nuageuses. Les températures maximales atteignent 14 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







