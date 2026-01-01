U tempu in Corsica

CorseNetInfos
le Mardi 6 Janvier 2026 à 07:10

La journée de mardi s’annonce majoritairement nuageuse sur l’ensemble de l’île, avec de rares éclaircies, plus probables en Haute-Corse. Les précipitations resteront limitées, voire absentes. Les températures, fraiches, seront comprises entre 8 et 13°C sur le littoral, plus basses dans l’intérieur et en montagne. Le vent pourra souffler modérément, notamment sur les secteurs exposés du nord et de la Balagne.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI.







