U tempu in Corsica
La journée de mardi s’annonce majoritairement nuageuse sur l’ensemble de l’île, avec de rares éclaircies, plus probables en Haute-Corse. Les précipitations resteront limitées, voire absentes. Les températures, fraiches, seront comprises entre 8 et 13°C sur le littoral, plus basses dans l’intérieur et en montagne. Le vent pourra souffler modérément, notamment sur les secteurs exposés du nord et de la Balagne.
