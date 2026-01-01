U tempu in Corsica

CorseNetInfos
le Lundi 5 Janvier 2026 à 07:10

Le ciel sera souvent très nuageux à couvert, avec des pluies éparses, plus fréquentes sur les reliefs et par moments sur la façade orientale. Quelques éclaircies resteront possibles, notamment en plaine, mais elles seront brèves. Le vent, modéré à parfois soutenu, soufflera principalement sur le littoral et les caps exposés, accentuant la sensation de fraîcheur. Les températures resteront basses pour la saison : froid le matin, avec une fraîcheur persistante en journée, surtout à l’intérieur et en altitude.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







