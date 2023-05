"U giru di a salute è di a sulidarità" : un défi connecté pour sensibiliser au dépistage du cancer

Du 24 mai au 14 juin CRCDC-CORSE organise un défi collectif afin de promouvoir le dépistage organisé des cancers dans la région. L’objectif ? Réaliser en équipe de 3 un maximum de pas et, pour les plus motivés, relever chaque semaine différents challenges. En effet, la pratique d’une activité physique régulière permet de réduire les risques de cancer.Les récompenses du défi, en plus d’avoir pratiqué une activité physique régulière et d’avoir participé à une action de sensibilisation en santé, sont des entrées au stade grâce au partenariat avec le S.C.B. Le défi est gratuit et ouvert à toutes et tous.Il suffit de télécharger gratuitement l’application dédiée sur smartphone – Kiplin – créez votre compte et renseignez le code de participation : CRCDCCORSE23 - ce code sera actif à partirdu 10 mai - et vous pouvez commencer à marcher ou courir ! En équipe de 3 personnes maximum, vous pourrez relever les différents défis comme répondre à un quizz, affronter une autre équipe sur une journée, réaliser plus de 10 000 pas sur une journée, etc.Un classement en temps réel individuel et par équipe permettra au quotidien de se dépasser.