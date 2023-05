U Cristu Negru célébré avec ferveur à Bastia

Quoi qu’il en soit, cette célébration est aujourd’hui l’un des piliers de la confrérie de Sainte-Croix, qui compte une cinquantaine de membres officiels. Une organisation que l’évêque de Corse, Monseigneur François-Xavier Bustillo, a tenu à soutenir après son office matinal. « Les confréries font partie de notre histoire et de notre culture. Donc il faut les soutenir et les encourager. Surtout qu’aujourd’hui, il y a des vocations, et les jeunes cherchent de la tradition et de l’identité. Les confréries soutiennent justement ces traditions séculaires. »



« Dans une société où on a le culte de l’éphémère, du flou et du mou, on a besoin de retrouver des valeurs solides qui nous donnent une colonne vertébrale, à travers des traditions, des rites, des paroles, ou des gestes que nos ancêtres nous ont communiqué », a conclu l’évêque de Corse.