Tutti in Piazza fait danser Corti et Evisa au rythme du quadrille

Le samedi 26 juillet, c’est sur le parvis du musée de la Corse à Corti que Tutti in Piazza donne rendez-vous au public. Grâce au soutien logistique de la municipalité, estrade et chaises seront installées pour accueillir les amateurs de danse dès l’après-midi. Un atelier de danses corses et irlandaises, libre et gratuit, se tiendra de 17h à 18h30. La soirée, elle, sera dédiée au grand bal, porté par un orchestre mêlant neuf musiciens corses et irlandais.



Au programme : quadrilles, danses collectives, valses, tangos, pasos, et même quelques sets irlandais, guidés par les cinq danseurs invités d’Irlande. Parmi eux, Padraig Mc Eneany, créateur du "Corsican set", une chorégraphie inédite inspirée des figures du quadrille corse. Côté musique, les fidèles Seamus et Fidelma Bellew mèneront le bal à l’accordéon et au piano, accompagnés de deux jeunes musiciennes : Kerrianne Mcardle à la flûte et Aine Scott au banjo. Padoue Ortoli et les musiciens de Tutti in Piazza compléteront l’ensemble.



Comme chaque année, une tombola est organisée pour soutenir l’association. Le premier prix est, fidèle à la tradition, un violon – le 26e depuis la création du groupe. "Gageons qu’ils aient pu susciter des envies, si ce n’est encourager de jeunes talents", espèrent les organisateurs.



Le dimanche 27 juillet, la fête se poursuit à Evisa, village d’attache de Minicale, fondateur de Tutti in Piazza, et lieu emblématique de l’histoire du quadrille moderne en Corse. À 18h, une "conférence-enquête" rendra hommage à un violoneux local, Zìu Battì, dont on a retrouvé un violon artisanal en forme de chaussure. L’occasion d’évoquer l’ingéniosité des musiciens insulaires d’autrefois, parfois contraints de fabriquer leurs instruments de fortune. La soirée se poursuivra en toute simplicité, sans scène ni sono, sous forme de session musicale. Un apéritif offert par la municipalité précédera les danses improvisées, dans l’esprit convivial et vivant qui anime Tutti in Piazza depuis ses débuts.



Fondée en 1980 dans le sillage de Canta u Populu Corsu, l’association Tutti in Piazza œuvre depuis plus de quarante ans à la transmission du quadrille corse, enrichi par les échanges internationaux, notamment avec l’Irlande et le Québec. Le quadrille de Tutti in Piazza, né du Boziu, s’est modernisé au fil des années avec de nouvelles figures et l’invention d’une "chjusca", guidant les danseurs à la voix selon un canevas codifié. Aujourd’hui encore, le mouvement revendique un ancrage fort dans la tradition tout en s’ouvrant à l’expérimentation et au dialogue culturel. Un patrimoine vivant, qui continue de faire danser toutes les générations.