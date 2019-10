Troubles du développement : Les PEP2B lance un appel à manifestation d'intérêt pour les professionnels de santé

Relevant de l'économie sociale et solidaire, notre association les PEP 2B, oeuvre sous la loi 1901 au service des publics en situation de fragilité ou de handicap. Comme suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ARS de Corse, notre association les PEP 2B met en place pour les enfants de moins de 7 ans porteurs de troubles neuro-développementaux, une plateforme d'orientation et de cooordination (POC TND) adossée au CAMSP géré par les PEP 2B et ayant pour mission de coordonner un ensemble de structures sanitaires et médico-sociales, ainsi que des professionnels libéraux, ayant à intervenir dans le cadre d'un parcours de bilan et d’intervention précoce.







L'avantage de ce dispositif résidant dans la possibilité d'influer au plus tôt sur la trajectoire développementale de l'enfant pour éviter au maximum les sur-handicaps.







Afin de solliciter la collaboration de professionnels de santé libéraux spécifiques, notre association les PEP 2B lance un appel à manifestation d'intérêt en direction des ergothérapeutes, des psychologues, et des psychomotriciens.