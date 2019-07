Trois secours en montagne ce vendredi

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 26 Juillet 2019 à 16:27

Les miliaires du PGHM de Corte et les pompiers sont intervenus à trois reprises ce vendredi 26 juillet pour 3 secours en montagne de randonneurs victimes d'entorse et autres à Corte, Venaco et Ascu.

