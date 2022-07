Trois jeunes Corses aux championnats du monde de Twirling bâton

«Nos trois jeunes se sont qualifiées lors des Bâtons d’or qui se sont déroulés à Arnas il y a quelques mois » explique Toussainte Devotti, présidente du club E Marinelle. « Elles ont donc été retenues en équipe de France par la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton, une fédération qui est reconnue comme sport de haut-niveau ».



Lia-Maria en catégorie pré-junior y prendra part en solo, technique et danse libre, Francesca-Maria, cadette, en solo technique, danse solo et duo technique avec Laura Rossi, cadette elle aussi.

Le solo technique se pratique sur une musique imposée de 2’30, la danse solo qui mêle bâton et danse sur une musique libre de 2’30. Les chorégraphies sont signées Mélanie Devotti, la fille de Toussainte qui elle s’occupe de la partie technique.



Ces trois jeunes filles sont des habituées des joutes internationales : Laura a été championne de France 2019 et championne d’Europe 2018 en duo ; Francesca-Maria est championne de France cadette et Lia-Maria, double championne d’Europe 2022, 4ème et 1ère européenne au dernier mondial 2019. « Nos jeunes filles sont actuellement dans le Top 10 mondial pour Laura et Francesca- Maria, dans le Top 5 pour Lia » souligne Toussainte Devotti. « Ces championnats du Monde, des minimes aux seniors, sont très relevés avec notamment la présence des USA qui dominent la discipline car elle y est en sport-études et ouvre même à une bourse. C’est un sport qui est très aidé jusque dans les campus universitaires »



Le Club E Marinelle existe depuis 38 ans et compte actuellement une cinquantaine d’adeptes. Il est aujourd’hui un des clubs corses les plus titrés au niveau national et international. Lors des derniers Championnats de France, en juin à Sélestat, il a glané 5 titres en équipes et 8 en individuelles. « Comme dans bien d’autres disciplines le Covid nous a fait perdre plusieurs dizaines de licenciées » déplore la présidente. « Aujourd’hui on commence à reprendre un peu avec des entraînements à Bastia, Borgo et Furiani ».