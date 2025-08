Trois départs de feu dans la vallée de la Gravona

Ce mardi aux alentours de 11 heures, trois incendies de végétation se sont déclarés sur les communes de Peri et Tavaco à quelques minutes d'intervalle. Si l'un des départs de feu a pu être stoppé par des passants, les deux autres ont nécessité l'intervention des secours.



60 sapeurs-pompiers de différentes casernes, appuyés par les deux Canadair et un hélicoptère bombardier d'eau ont été dépêchés sur place et ont pu maitriser les flammes aux alentours de 12h30. Selon le SIS 2A, le départ de feu de Tavaco a parcouru environ 5000 m2, tandis que celui de Peraccia, sur la commune de Peri, a touché 6000 m2 de végétation. Des habitations ont un temps été menacées par les flammes, nécessitant deux Défenses de Points Sensibles.



Dans la vallée de la Gravona, la circulation sur la RT 20 a été perturbée à la mi-journée pour faciliter l'accès des secours.