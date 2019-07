Très Haut Débit pour la Corse : 78 jeunes et adultes formés aux métiers de la fibre

L’un propose une formation au titre professionnel « Installateur en Réseaux de

télécommunications, option Fibre Optique », d’une durée de 3 mois. La première session a débuté en octobre 2018 à l’AFPA de Corti, puis une seconde session s’est déroulée au CFA d’Aiacciu ce printemps 2019, et la troisième session se termine en juillet 2019 à l’AFPA de Corti. Trois nouvelles sessions sont prévues d’ici fin 2019





L’autre cycle favorise l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi sur la base d’un programme de remise à niveau fondé sur un corpus de compétences académiques et en lien avec la vie en entreprise. Il est dispensé par l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) de Bastia et Les Plombiers du Numérique. Ce programme permet ensuite d’intégrer la formation « installateur en réseaux de télécommunications, option Fibre Optique ».

L’ensemble des stagiaires a été sélectionné sur la base d’entretiens menés par Pôle Emploi et les Missions Locales.





Ainsi depuis novembre 2018, 34 jeunes ont été formés aux métiers de la fibre optique. Ils sont issus de deux promotions, l’une provenant de l’AFPA de Corti, l’autre du CFA d’Aiacciu. Il est remarquable de noter que parmi ces 34 jeunes formés, 25 ont d’ores et déjà trouvé un emploi. 8 stagiaires finiront leur formation au 19 juillet 2019 au sein du cursus de l’Ecole de la Deuxième Chance de Bastia et des Plombiers du Numérique, puis de l’AFPA de Corti pour la partie métier. 3 nouvelles promotions, réunissant 36 stagiaires, sont prévues d’ici la fin de l’année 2019. Au total, 78 jeunes auront eu accès à la formation d’ici fin 2019. FTTH : (Fiber To The Home, Fibre optique jusqu’au domicile) : l’abonné final est raccordé jusqu’à son domicile par une fibre optique qui lui est dédiée.