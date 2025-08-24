Trente-huit ans après, la Corse se souvient de Jean-Antoine Guidoni

Alors que le feu franchissait la départementale 151 en direction de Zilia, Jean-Antoine Guidoni, forestier-sapeur de 50 ans, prit position en première ligne. Avec l’appui d’un collègue, il tenta une manœuvre offensive depuis le bord de route afin d’arrêter l’avancée du front. Épuisé par les efforts, asphyxié par la fumée et la chaleur écrasante, il s’effondra et ne se releva pas. Son courage et son dévouement ont profondément marqué la mémoire collective.





Une cérémonie en présence des autorités

Trente-huit ans plus tard, la Collectivité de Corse et le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B) ont organisé un hommage solennel à Sainte-Restitude, sur les lieux mêmes de son sacrifice. De nombreuses personnalités se sont associées à la famille et aux proches du défunt : Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, Sandra Marchetti, conseillère à l’Assemblée de Corse, le colonel Christophe Devaux, directeur adjoint du SIS 2B, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes, Bruno Guidini, directeur de la forêt et de la prévention des incendies à la Collectivité de Corse, Jean-François Guerrini, chef du service des forestiers-sapeurs de Haute-Corse. Des élus des communes voisines, Jean-Borri (Montegrosso), Jacques Santelli (Zilia) accompagné de Marie-Jeanne Andréani, adjointe au maire, et Jean-Baptiste Filippi (Moncale) étaient également présents, témoignant de l’attachement collectif à la mémoire du disparu.





Les honneurs rendus par l’interservices

La cérémonie a rassemblé un détachement de forestiers-sapeurs de Haute-Corse, actifs et retraités, ainsi que des sapeurs-pompiers de Balagne, représentés par le capitaine Pascal Colombani adjoint au chef de groupement, le lieutenant Barthélémy Guerrini, chef du centre de secours de Calvi et le capitaine Hervé Aldobrandi, chef du centre de secours de Belgodère. Un piquet d’honneur du RIISC 7 de Brignoles, conduit par le capitaine Idriss Rahrah, chef du sous-groupement Nord de la Brigade militaire de Sécurité civile, a également pris part à l’hommage. Après le rappel des faits lu par Fabrice Agati, chef de secteur FORSAP Balagne, les honneurs militaires et civils ont été rendus devant la stèle commémorative. Plusieurs gerbes ont été déposées dans un moment de recueillement empreint d’émotion, clôturé par l’hymne corse, le « Dio Vi Salvi Regina ».





Une mémoire vivante

Au-delà du souvenir, cette cérémonie rappelle l’engagement quotidien des femmes et des hommes qui, en Corse comme ailleurs, affrontent chaque été le feu au péril de leur vie. Jean-Antoine Guidoni incarne ce dévouement absolu : protéger son territoire et ses habitants, jusqu’au sacrifice ultime. La commémoration s’est achevée autour d’un rafraîchissement offert par la Collectivité de Corse.