Travaux sur le giratoire de la Gravona : des perturbations à prévoir

Circulation routière affectée

Finie la première phase, des travaux de dénivellation du giratoire, le 6 octobre ont démarré les travaux de la deuxième phase qui et se poursuivront jusqu'au 19 octobre 2021. La circulation routière sera affectée, prévient la Collectivité de Corse qui détaille : "dans la nuit du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre 2021 et jusqu’au samedi 9 octobre à midi la circulation sera maintenue uniquement sur une seule des deux voies entrantes et une seule des deux voies sortantes sur la RT 40. Des perturbations de la circulation sont donc à prévoir, en particulier sur la journée du vendredi 8 octobre. "