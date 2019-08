Travaux de la route du Stiletto : le ras-le-bol du domaine Comte de Peraldi

Privé d’un accès routier suffisant et préoccupé par les graves risques liés à la situation routière actuelle et future de la zone du Palatinu, le Domaine Peraldi a dans ces mêmes colonnes, au mois d'avril dernier, tiré le signal d’alarme et a attiré l’attention sur la nécessité d’apporter des solutions à ce problème.

Hélas, quatre mois plus tard, la situation est toujours la même et l'accès au Domaine relève du parcours du combattant et les nuisances occasionnées par les allées et venues des camions deviennent tout simplement insupportables

Aussi, dans une lettre ouverte adressée à tous, la Direction du Domaine Peraldi, dénonce une fois de plus cette situation et exprime son ras-le-bol. Elle dénonce aussi cette situation du 30 juillet dernier au cours de laquelle il a été impossible de quitter le Domaine ou de rentrer chez soi car l'accès a même été complètement coupé le soir.

Enfin à travers cette lettre ouverte postée sur les réseaux, elle espère que chacun prendra conscience de cette situation et réagira.



" Vous avez peut-être déjà vu passer plusieurs messages de notre part, expliquant notamment que nous sommes toujours ouverts malgré les travaux... Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre une nouvelle fois la parole. Depuis plusieurs mois, les travaux d'aménagement de la route du Stiletto nous compliquent la vie : cette petite route ne servait au départ qu'à desservir le domaine, et doit maintenant accueillir le trafic de la déchetterie, du futur hôpital, et du collège qui ouvrira ses portes dans quelques semaines.





Le résultat à ce jour, c'est qu'accéder au domaine prend jusqu'à 15 minutes, pour parcourir 800 mètres en voiture. Le chantier et l'accès à la déchetterie font que les embouteillages sont permanents. Si bien que plusieurs de nos clients (et vous peut-être ?) font demi-tour avant même d'arriver chez nous. Et les inconvénients ne s'arrêtent pas au portail : camions et engins de chantier qui travaillent et stationnent sur nos terres, à côté des vignes, voire qui font demi-tour directement dans la cour, juste devant la porte de la cave (la photo date du 31 juillet dernier).



Ainsi que les coupures de communications et d'électricité, qui arrivent toujours sans prévenir : plus de téléphone, plus d'internet, et plus de terminal de paiement par carte bleue non plus, comme certains ont pu le remarquer la semaine dernière. Le 30 juillet, l'accès a même été complètement coupé le soir : impossible de quitter le domaine, ou de rentrer chez soi pour ceux qui vivent ici. Le comble de cette situation : nous n'avions même pas été prévenus, donc impossible de s'organiser et de prévoir nos déplacements !





Aujourd'hui, nous prenons donc la parole pour faire connaître cette situation. Le Domaine, son équipe, nos familles, nos clients, font les frais de la désorganisation de ce chantier, et de l'urbanisation démesurée de la zone du Stiletto.

Nous tirons encore une fois le signal d'alarme : quand il sera l'heure de la rentrée au collège voisin, il sera l'heure des vendanges pour nous. Les accès ne sont pas suffisants, et nous craignons vraiment qu'ils ne seront pas satisfaisants même une fois le chantier terminé ! Vous voulez nous aider ?





Partagez ce post, commentez, envoyez-nous vos messages de soutien. Et n'oubliez pas de venir nous voir, nos portes sont toujours ouvertes et les sourires accueillants de nos équipes vous feront vite oublier les embouteillages !".