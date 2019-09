Trapèze, jonglage, théâtre... les inscriptions pour l'école de cirque Mine de Rien sont ouvertes

Rédigé par La rédaction le Lundi 9 Septembre 2019 à 16:05

Avec toujours les valeurs sures que depuis 2004 en ont fait sa notoriété l’école des arts du cirque de Haute Corse ‘’Mines de Rien’’ rouvre ses porte après la fermeture estivale et trapèze, corde lisse, danse verticale, école du cirque, théâtre et même un atelier pirouette-galipette pour bébé et maman seront proposés cette année par Natasha Conti, danseuse aérienne qui est aussi directrice de la compagnie et Nathalie, Alba, Gaëlle dans les trois sites de Bastia, Folelli et Santa Maria di Poghju.





