Transports : une nouvelle ligne de bus entre Bonifacio et Corte pour septembre

Sur Twitter, le président du Conseil Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a annoncé ce mardi 28 juillet la création d'une nouvelle ligne de bus entre Bonifacio et Corte.



"À partir du mois de septembre Isula Corsica ouvre une ligne de transport routier interurbain reliant Bunifaziu et Corti. Un choix qui permet de renforcer le maillage du territoire et répond à une forte attente de la population, en particulier des étudiants de l’Università Forza !"