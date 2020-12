Transports : les réservations vers la Corse pour Noël, en baisse par rapport à l'an passé

Après un boom des réservations pour la Corse le 24 novembre dernier, le phénomène d'achat massif de billets pour rejoindre sa famille pendant les fêtes commencent à stagner. Les transporteurs maritimes et aériens Corsica Linea et Air Corsica estiment que cette année, à cause de la Covid-19, l'occupation de leurs bateaux et avions sera inférieure de 15% à celle des années précédentes pendant la même période. Pour Corsica Ferries le constat est alarmant, c'est moitié moins que l'an dernier. "Ne viennent que ceux qui ont vraiment besoin de voir leur famille", précise Pierre Mattei, président de Lota Maritime Corsica Ferries.



Autour des vacances de la Noël du 17 décembre au 4 janvier, Aircorsica comptabilise habituellement un taux de remplissage à un peu plus de 80%, cette année au 11 décembre, la compagnie aérienne recense 70% de remplissage pour ses appareils effectuant des rotations continent-Corse et 50% pour la rotation inverse. Cela représente environs 2500 à 3000 sièges aller-retour déjà réservés. "On est loin d'avoir fait le plein", lance Pierre Bereni, président du directoire de la compagnie. "Pour le moment on est à un global de 60% de remplissage global des avions sur la période soit un peu plus de 20% de moins que les années précédentes mais dans la semaine qui arrive cela devrait remonter un peu à part si des mesures sanitaires contraignantes sont mises en place d'ici là ", poursuit-il.



Du côté de Corsica Linea, la baisse prévisionnelle de 15% est considérée comme "relativement satisfaisante eu égard au contexte". Jusqu'au fêtes, le remplissage moyen est de 260, 270 passagers par traversée.



Les liaisons Corse-Continent souffrent



Si les remplissages pour les liaisons Corse-continent sont moins importantes cette année, cela s'explique d'une part par la non-ouverture des stations de ski mais aussi par un couvre-feu maintenu après le 15 décembre. "La situation actuelle contraint les insulaires à ne pas partir en vacances. Pas de restaurants, pas de cinéma, pas de salles de spectacle, on emmène pas non plus les enfants à Disney donc c'est sûr que les chiffres baissent", lance Luc Bereni.



Cet hiver, ce sera une bonne occasion pour les Corses de redécouvrir les montagnes insulaires.