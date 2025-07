Transport aérien : Volotea relie désormais Bastia à Paris-Beauvais

Un nouvel accès vers la Corse pour 4,5 millions d’habitants



L’aéroport de Paris-Beauvais, situé à la croisée de trois grandes régions, bénéficie d’une zone de chalandise dense estimée à 4,5 millions d’habitants à moins d’une heure de route. Facile d’accès via l’autoroute A16 et bien desservi par 100 liaisons quotidiennes en Aérobus vers Paris (Saint-Denis, La Villette, La Défense et même Disneyland), Beauvais représente une porte d’entrée stratégique vers la Corse.





Un aller simple vers la nature et le patrimoine



La liaison Bastia-Beauvais ne se limite pas à un simple trajet aérien. Elle invite aussi à découvrir les richesses du département de l’Oise, entre forêts majestueuses, châteaux emblématiques (Chantilly, Pierrefonds, Compiègne), cités historiques comme Senlis et Beauvais, et parcs d’attractions tels que le Parc Astérix. Sans oublier les plaisirs gourmands, comme la célèbre crème Chantilly.





Une desserte stratégique selon les acteurs du transport



« Cette desserte attendue ajoute une alternative et un nouvel accès au nord de l’Île-de-France. Elle répond à un vrai besoin de connectivité depuis les Hauts-de-France », a souligné le président de la CCI de Haute-Corse. Pour Gilles Gosselin, directeur commercial France de Volotea cette nouvelle ligne s’inscrit dans une stratégie de maillage renforcé : « Avec près d’un million de sièges proposés en 2025 et 30 lignes reliant le continent à la Corse, Volotea s’affirme comme le premier transporteur entre les régions françaises et les quatre aéroports corses. »