Transition énergétique : le rectorat de Corse veut donner l’exemple

« Il est important que les administrations soient responsables sur le terrain du développement durable » explique la rectrice de Corse Julie Benetti lors de l’inauguration ce lundi 20 juillet d’un véhicule 100% électrique et de sa borne de recharge installée au sein du rectorat, à Ajaccio.

« Cette démarche s’inscrit dans les 20 engagements de l’État pour des services publics écoresponsables érigés dans la circulaire du Premier Ministre du 25 février 2020 » indique Jacques Santoni, chef de la division des achats logistiques et de la modernisation.

Parmi ces mesures, verdir le parc automobile et mettre en place des véhicules électriques. L’acquisition de ce premier véhicule est donc un bon début pour le rectorat de Corse. D’autant que l’achat d’un deuxième véhicule est d’ores-et-déjà prévu : « La borne est à deux recharges, un autre achat est en projet en fin d’année ou pour début 2021 » annonce Jacques Santoni.



Le devoir de montrer l’exemple

Une installation qui a pu se faire grâce à une collaboration avec l’entreprise bastiaise « Driveco - Corsica sole », qui propose des solutions de recharge pour les véhicules électriques. « C’est une des premières administrations qui franchit le pas » note le Président Paul Antoniotti. « Le rectorat est en avance sur ces questions » poursuit-il. « C’est un engagement très fort de notre administration » renchérit la rectrice. « Nous avons le devoir de montrer l’exemple ».



Un circuit de production local

Une opération d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrit dans un circuit de production local : « La borne est construite en Corse, à Erbajolo. Cela permet de créer un cercle vertueux pour notre région » se félicite Paul Antoniotti.

Un pas de plus donc vers la transition écologique pour le rectorat de Corse, qui avait déjà mis en oeuvre un certain nombre de mesures en faveur d’achats plus responsables, en proscrivant le plastique à usage unique, par exemple. D’autres projets sont en cours de déploiement, comme la mise en place d’un logiciel de covoiturage pour les déplacements professionnels ou l’utilisation systématique de papier bureautique recyclé. « C’est une bonne cause donc on s’y plie sans problème » glisse Jacques Santoni.