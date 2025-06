Transition énergétique : la Corse s’interroge sur ses leviers d’innovation

Ce mercredi matin, plusieurs gérants d’entreprises insulaires étaient présents pour écouter, débattre et partager afin pour certains d’entamer leur efforts en matière de décarbonation, comme l’explique Jean-Pierre Muffraggi,chef d’entreprise mais aussi responsable de la formation et de transition énergétique au MEDEF Corse : « C’est important d’informer nos entreprises sur les futurs enjeux en matière d’environnement. Il s’agit de les sensibiliser et de leur donner une vision à court terme. Il y a des enjeux nationaux qui sont amplifiés par l’insularité, car l’énergie est importée en grande partie en Corse. Nous avons des besoins en croissance régulière malgré tous nos efforts. Tous les participants à cette journée sont là à leurs côtés pour leur permettre d’assurer cette transition ».



La thalassothermie pour rafraîchir le Palais des Congrès d’Ajaccio

Parmi les projets de grande envergure en matière de transition écologique, la Chambre de Commerce et d’Industrie et notamment le Palais des Congrès d’Ajaccio, hôte de cette journée, ont été mis en avant avec la rénovation en cours de son système de climatisation par la mise en place de thalassothermie, une technologie qui utilise l’eau de mer comme source de chaleur ou de froid : « Le Palais des Congrès est assez vétuste, après quasiment 25 années d’exploitation, et il était nécessaire de le moderniser notamment pour essayer d’en réduire le coût énergétique. Nous avons étudié toutes les possibilités technologiques et innovantes pour pouvoir apporter une solution la plus performante possible pour en redéfinir l’exploitation future. Après différentes recherches et analyses, nous nous sommes tournés vers la thalassothermie. Cette technologie permet de récupérer l’énergie du milieu ambiant, la mer dans notre cas, pour la redistribuer dans nos locaux. Grâce à l’ADEME, l’AUE et EDF, nous avons pu bénéficier d’un accompagnement personnalité et mettre en place cette solution innovation » détaille Stéphane Valette, responsable des travaux et de la maintenance à la CCI de Corse du Sud.



Un forage de quai vient ainsi d’être réalisé à quelques mètres du Palais des Congrès, d’où vont être raccordés quatre tuyaux qui vont récupérer l’eau de mer à six mètres de profondeur, la filtrer et l’envoyer sur des échangeurs en titane avant de se greffer sur l’ancien système de distribution du froid et les deux anciennes pompes à chaleur. Une solution innovante qui permettre à la CCI de faire une économie d’énergie de l’ordre de 65% ainsi qu’un gain de 85% sur les gaz à effets de serre. Ce système de thalassothermie révolutionnaire devrait être mis en service d’ici la fin de l’année 2025. La journée qui s’est ensuite terminée par des ateliers sur notamment le captage et le stockage du CO2 et une table-ronde sur l’acceptabilité sociale et les changements de comportement.