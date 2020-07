Transition énergétique : Bruxelles accorde une dotation spécifique aux îles et aux régions ultrapériphériques

Le Fonds pour une transition juste, d’un montant de 40 milliards d’euros, vise à remplir les objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat, dans le respect de l’accord de Paris, de manière à accompagner les régions européennes vers une neutralité carbone à l’horizon 2050, tout en limitant les impacts socio-économiques d’une telle transformation. Aucune dotation spécifique n’était prévue pour les RUP.



L'article 3C - voté dans le cadre des amendements du compromis final du Fonds pour une Transition Juste - garantit que 1% du montant total du mécanisme de récompense écologique sera une allocation spécifique pour les îles et 1% sera une allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques telles que définies à l'art 349 TFUE.



En outre, les députés européens ont demandé une augmentation significative du budget alloué au prochain Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 allant jusqu’à 25,36 millions euros en prix 2018 (au lieu de 11,27 millions € en prix courants) en plus des 32 millions d’euros prévus par l’instrument de relance de l’UE. De plus, la REGI a demandé que la création du JTF n'entraîne pas la réduction ou le transfert obligatoire d'autres fonds de cohésion.



Younous Omarjee, président de la Commission du Développement Régional, déclare : “La Corse, comme toutes les autres îles européennes périphériques et ultrapériphériques, reste dépendante des hydrocarbures pour la production d'énergie. Cette enveloppe contribuera aux efforts déjà engagés dans son objectif d’autonomie énergétique et de commencer à prendre toute sa place dans la transition énergétique européenne. Et ce en cohérence avec ce qui était défendu par la Commission des îles de la CRPM présidée par Gilles Simeoni.”



Ce Fonds financera notamment des investissements stratégiques dans les petites et moyennes entreprises, l’économie circulaire, la formation, l’aide à la recherche d’emploi et l’insertion dans le marché du travail des travailleurs en reconversion. Le tourisme durable, l’éducation et l’agriculture pourraient également rentrer dans le champ du Fonds de transition juste.



La Commission des îles de la CRPM salue le vote de la Commission du Développement Régional du Parlement Européen et encourage ses membres à soutenir la proposition de la Commission REGI devant leurs gouvernements nationaux pour obtenir le soutien du Conseil de l'Union Européenne. Nous invitons nos membres à nous tenir informés des initiatives adoptées en la matière et restons à votre disposition pour plaider en faveur des îles et des régions ultrapériphériques devant les institutions européennes.