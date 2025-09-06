« Transhumance et ruralité. A leia di i nostri rughjoni » : rendez-vous à Corscia

La littérature, vecteur de découverte patrimoniale et de revitalisation de l’intérieur. C’est le fil rouge de l’évènement baptisé « Transhumance et ruralité. A leia di i nostri rughjpni ». Un évènement porté sur les fontsbaptismaux par l’association culturelle Musanostra et le comité de massif de la collectivité de corse. Ce partenariat s’étale dans le temps. Il met à l’honneur des conférences-débats dans les villages de l’île.

Débuté en juin a Castirla, il se poursuivra jusqu’en décembre à Lozzi.





Entre temps, Corscia (6 septembre), Belgodère (4 octobre), Speloncatu (18 octobre) sont des rendez-vous incontournables.

Au programme, des auteurs de renom qui partagent leur expérience dans des lieux où précisément les opportunités littéraires sont souvent moins nombreuses. Il faut dire que ces microrégions n’ont pas été choisies par hasard : elles sont « l’ Illustration des relations entre la porte du Nioluet la Balagne, deux territoires historiquement liés par la transhumance » précise Marie-France Bereni-Canazzi, coordinatrice de l’association Musanotr qui ajoute « ces rencontres littéraires sont aussi l’occasion de découvrir ce que la Corse peut offrir en termes de patrimoine matériel et immatériel. »



Du côté du comité de massif, on assure par exemple que « la culture est un puissant facteur de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle. » En toile de fond, la volonté partagée que ces rencontres puissent aussi générer des activités complémentaires bénéfiques aux acteurs économiques et culturels des territoires retenus.





