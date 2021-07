Transavia inaugure officiellement ses lignes sur la Corse

Au départ de Bastia : Brest, Montpellier, Nantes à partir de 40 l’aller simple et Fès, à partir de 54€.

Au départ d’Ajaccio : Brest, Montpellier, Nantes à partir de 40€

Au départ de Calvi : Brest (à partir der 44 €), Montpellier (39€) et Nantes (44€)

Au départ de Figari : Brest (45€) et Montpellier (40€).

Au départ de Bastia : Montpellier et Nantes (40€)

Au départ d’Ajaccio : Nantes (40€)

La compagnie aérienne fondée le 6 décembre 1965 sous le nom de Transavia Limburg S.A est depuis 2015 la marque low cost d'Air France-KLM pour les Pays-Bas et la France. Elle opère plus de 100 lignes aériennes au départ de la France et des Pays-Bas à destination de la France, de l’Europe et du bassin méditerranéen. En 2019, avant la crise, elle avait transporté 16,6 millions de passagers dont 7,4 en France. Transavia figure comme la 1compagnie low cost au départ d’Orly. En 2021, elle a été élue Service Client de l’année dans la catégorie Transport Collectif de Voyageurs (ESCDA) et pour la 4année consécutive a obtenu le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie Transports. Elle a aussi reçu le trophée Qualiweb 2021 pour la 3année consécutive pour sa qualité de services en ligne dans la catégorie Tourisme et Transport.Transavia a lancé cet été, et pour la 1fois, des rotations entre notre île et le continent, 12 au total*. 11 domestiques reliant les 4 aéroports de la Corse à Brest, Montpellier et Nantes et une ligne internationale entre Bastia et Fès, à partir de 39€ l’aller simple.« Nous aurions aimé mettre en place ces lignes de façon plus facile mais les conditions actuelles ne le permettent hélas pas » déclare la présidente Nathalie Stubler, chemisier vert, à la couleur de sa compagnie. «Aujourd’hui est vraiment jour d’inauguration de ces lignes même si elles fonctionnent depuis quelques jours déjà. Et malgré le contexte actuel, nous avons d’ores et déjà des retours positifs et encourageants. Le démarrage a été satisfaisant, les réservations aussi. On va maintenant apprendre à marcher dans cette direction en s’appuyant sur la connaissance du marché des aéroports insulaires. On sera à leur écoute. Nous avons d’ores et déjà décidé de prolonger trois de ces routes cet hiver**. Bastia-Montpellier, Bastia-Nantes et Ajaccio Nantes. Ce prolongement s’inscrit dans le développement de notre offre en Corse. Avec nos partenaires de la CCI et des aéroports, nous nous réjouissons ainsi de pouvoir accueillir nos passagers pour les vacances de la Toussaint et de fin d’année ».Si l’ARS de Corse a pointé récemment du doigt certaines compagnies sur leur laxisme en matière de pass sanitaire, Nathalie Stubler a été ferme sur ce point : «Notre compagnie travaille en étroite collaboration avec les aéroports pour assurer la sécurité des voyageurs grâce aux mesures sanitaires mises en place. Elle informe et alerte ses passagers en amont de leur vol concernant les documents demandés et effectue le contrôle systématique des pass sanitaires ».Une politique de la compagnie qui ne pouvait que combler Jean Dominici, Président de la CCI de Corse. «Je dois souligner notre vive reconnaissance pour la qualité de votre arrivée sur la destination Corse avec l’ouverture cette saison, dès la 1année, d’une desserte aérienne étoffée vers chacun de nos 4 aéroports. Je tiens à souligner les nouveaux liens créés déjà matérialisés par l’ouverture de ces 12 lignes, pas moins de 116 000 sièges, depuis vos bases nationales de Brest, Montpellier et Nantes mais aussi ce coup d’essai international depuis Bastia vers Fès au Maroc, qu’il conviendra de confirmer et de développer. La CCI de Corse milite depuis toujours pour une offre diversifiée et un développement des liaisons aériennes qui signifient directement des retombées économiques au bénéfice de nos ressortissants. J’ajoute que le CCI plaide depuis longtemps afin que la Corse s’ouvre à des provenances qui recèlent des clientèles attirées par une qualité de service et des produits adaptés aux nouveaux modes de consommations, selon la formule des courts et moyens séjours».«Après la crise sanitaire qui nous a tous impactés, on a cherché à rebondir » explique Alexandre Blondel, Directeur du Développement de Transavia. «Il y avait une demande et nous nous sommes tout naturellement rapprochés de la Corse pour les étudier. Ces routes rentraient bien dans nos créneaux loisirs et rapprochement de famille. Cela a consolidé notre vision sur la Corse. Avec Air France et KLM nous sommes aujourd’hui dans une stratégie de croissance et il nous faut trouver des marchés sur le long terme et la Corse nous parait un marché à développer»De son coté, Philippe Albertini, directeur de la CCI relève le caractère inédit de l’arrivée de Transavia. «Il s’agit d’une offre très particulière, une expérience inédite car portant cette fois ci sur les 4 aéroports de l’île avec une compagnie qui, adossée à KLM et Air France, a intégré le low cost. Transavia a d’ores et déjà annoncé le prolongement des lignes en hiver et c’est une annonce très forte. Cela en dit long sur la volonté de la compagnie.»Billets disponibles sur www.transavia.com