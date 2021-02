Transavia débarque en Corse avec 3 destinations depuis Ajaccio et Bastia

C’est une étape de plus pour la compagnie aérienne qui connectera, à partir du printemps 20211, les aéroports corses d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte et Bastia-Poretta à ceux de Brest-Bretagne, Montpellier-Méditerranée et Nantes-Atlantique, pour des vols à partir de 34€ TTC l’aller simple et des départs à compter du 17 avril 2021 :



Au départ d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte :

• Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le mardi et le samedi) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 24/04/2021

• Montpellier-Méditerranée : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021

• Nantes-Atlantique : 2 vols par semaine (le vendredi et le samedi) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 24/04/2021



Au départ de Bastia-Poretta :

• Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le mardi et le samedi) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 12/06/2021

• Montpellier-Méditerranée : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021

• Nantes-Atlantique : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 24/04/2021



Infos pratiques

Les billets seront disponibles à la vente le 02 février 2021 à 10h00 sur le site www.transavia.com.

Pour laisser à ses clients toujours plus de flexibilité sur l’organisation de leurs voyages et de choix dans leurs déplacements, Transavia propose un report de billets sans frais de modification (hors différence tarifaire) pour des voyages jusqu’au 30 octobre 2021. Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol. Grâce à l’Assurance voyage, une couverture Covid-19 est désormais incluse dans toutes les offres d’assurance proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettreaux passagers de voyager l’esprit tranquille.