Trail de la Testa à Figari : Régis Rico et Hélène Cottais ouvrent le palmarès

Une course qui s'est déroulée sous une météo incertaine, quand à 10 heures le maire de Figari Jean Giuseppi donnait le départ du port de Figari pour une boucle de 10,5 kilomètres pour un dénivelé positif cumulé de 130 mètres. Autant dire une épreuve très roulante entre pistes et sentiers au sein d'un site remarquable. Une entame de course qui permettait aux coureurs les plus affutés de prendre, de suite, le commandement de l'épreuve avec un trio de tête où l'on retrouvait Pinschina, Sanchez et Rico. Rapidement, Rico et Pinschina imprimaient un tempo trop soutenu qui faisait la différence avec les autres concurrents. Tant et si bien que ces deux coureurs se retrouvaient seuls en tête au moment d'aborder l'unique difficulté de la course à savoir la montée vers la maison forte de La Testa. Régis Rico y passait en tête suivi à quelques secondes par Sébastien Pinschina. Chez les féminines on retrouvait, pratiquement le même scénario avec Hélène Cottais qui menait les débats devant Nathalie Cucchi.



Rico sous la barre des 40 minutes



Une fois passée la maison de La Testa restait à affronter la descente puis la piste ramenant vers la ligne d'arrivée. Régis Rico finissait fort pour s'adjuger ce premier Trail de La Testa en 39'47. Il devait être le seul concurrent à se situer sous cette barre symbolique des 40 minutes. Sébastien Pinschina auteur d'un chrono en 40'04 était second et Mathieu Sanchez se classait troisième mais à plus de deux minutes du vainqueur. Dans les rangs des dames, Hélène Cottais était la première à rejoindre la ligne d'arrivée en 57'02 suivie de Nathalie Cucchi en 58'37 et de Laetitia Cayelli (59'11).