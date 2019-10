Trail : Le projet scolaire « A serra di u Capicorsu »

Ainsi ce lundi, Frédéric Raffaelli, Cyril Giuntini et Françoise Filippi de l’association Matinum et Christine Galeazzi, conseillère pédagogique en EPS, sont intervenus dans les écoles du Cap pour présenter le projet à Macinaghju aux CE2-CM1-CM2 de Marie Dominique Caselli (19 élèves), à Luri auxCM1-CM2 de Sandra Vitali (22 élèves), à Sisco aux CM1-CM2 de Marie-Pierre Graziani (15 élèves) et à Miomu au CM1 de Michèle Maestracci (8 élèves) et au CM2 de Jean-Jacques Gemini (19 élèves.





Les membres de l’association ont ainsi présenté un diaporama permettant un échange sur la genèse de l’évènement, son organisation, l’intérêt d’un tel évènement au niveau local (sport, géographie locale, patrimoine et culture), les valeurs de l’EPS véhiculées par un tel trail, et l’expérience sportive d’un membre de l’association ayant participé à nombreux trails à l’échelle internationale.



« Par ces interventions, nous souhaitions sensibiliser les élèves à l'EPS en pleine nature, les sensibiliser à la connaissance et au respect de leur environnement et leur proposer de vivre l'événement en se joignant à l'organisation avec leurs parents » explique Fred Raffaelli, le président de Mantinum. « Ainsi les élèves accompagnés de leurs parents pourront être présents sur plusieurs zones, sécurisées, de la course. Sur la zone de ravitaillement n°1 à Notre Dames Des Grâces, au-dessus de Morsiglia, sur la zone de ravitaillement n°2 à la Chapelle Sainte Lucie entre Luri et Pino et à l'arrivée de la course à Bastia, au vieux port » ajoute Christine Galeazzi .

CNI a suivi les organisateurs lors de leur intervention à l’école primaire de Miomo