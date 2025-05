Trafic maritime : malgré moins de rotations, la Corse bien partie pour une saison solide

Les quais corses ont retrouvé leurs files de véhicules, leurs valises sur roulettes et les voyageurs qui scrutent les panneaux d’embarquement. La saison a commencé, et elle commence bien. D’après les dernières données de la CCI de Corse, le trafic maritime a progressé de 3 % par rapport à 2024. Cela représente 13 672 passagers supplémentaires sur l’ensemble des ports de commerce de l’île.



Le mois d’avril donne le ton : près de 240 000 voyageurs ont été enregistrés, soit une hausse de 11 % sur un an. Les ports de Bastia (+12 %), L’Île-Rousse (+44 %), Ajaccio (+4 %) ou encore Porto-Vecchio (+19 %) affichent une fréquentation en nette progression. Seul Propriano, avec un recul de 15 %, fait figure d’exception — une baisse qui ne concerne toutefois que 1 150 passagers, un volume jugé non significatif.



Des ferries moins nombreux, mais mieux remplis

Si le nombre de passagers augmente, le nombre de rotations, lui, est en baisse. Sur la période du 1er avril au 31 août, environ 4 500 traversées sont programmées. Cela peut paraître paradoxal, mais il s’agit en réalité d’un ajustement stratégique des compagnies : "les petites unités ont été remplacées par de plus gros navires, mieux adaptés aux normes environnementales et capables d’emporter davantage de passagers." explique la CCI. Résultat : l’offre en nombre de places reste stable, avec près de 6 millions de sièges proposés, et un taux de remplissage en hausse et 'les prévisions laissent donc entrevoir une saison au moins équivalente à celle de l’an passé, voire meilleure si la tendance se maintient.



Une répartition toujours dominée par l’Italie

La répartition géographique du trafic maritime reste globalement équilibrée, mais les liaisons avec l’Italie pèsent désormais un peu plus lourd, représentant 55 % des rotations prévues, contre 45 % pour les lignes nationales. Marseille et Toulon concentrent une part importante des traversées vers Ajaccio, Bastia, L’Île-Rousse, Porto-Vecchio et Propriano. La liaison entre Livourne et Bastia représente une part significative des fréquences, tout comme celles au départ de Savone, Gênes, Nice ou Santa Teresa vers Bonifacio. En nombre de places disponibles, les lignes avec Toulon arrivent en tête, devant Livourne et Marseille, puis Savone, Gênes et Nice. Sur l’ensemble de la période, le faisceau national représente 54 % de l’offre de sièges, contre 46 % pour les lignes italiennes.



Certains ports de l'ile tirent leur épingle du jeu. L’Île-Rousse enregistre un renforcement notable de sa liaison avec Sète : de 12 rotations en 2023, elle passe à 28 cette année. À Propriano, malgré une baisse apparente de 15 % du trafic, liée à un volume modeste de 1 150 passagers, les rotations avec Marseille progressent de plus de 2 %.



Avec une fréquentation en hausse, une offre maintenue à haut niveau et des navires mieux remplis, tous les signaux semblent alignés pour faire de la saison 2025 un bon cru pour le trafic maritime en Corse. Reste désormais à voir si la tendance se confirme dans les mois à venir.