Trafic de stupéfiants en Corse : la lutte est-elle freinée par le manque de moyens ?

La problématique prend de plus en plus de place sur l'île. Le trafic de stupéfiants prolifère en Corse et la politique pénale répressive mise en place se veut à la hauteur du fléau. "Une dizaine d'affaires ont été ouvertes en 2021 à l'instruction sur le trafic de stupéfiants et six cette année", expliquait il y a quelques jours le procureur de la République d'Ajaccio. Dans son interview accordée à CNI , Nicolas Septe rappelait l'intensification de l'action cette année "avec des opérations et interpellations extrêmement nombreuses pour démanteler les trafics".Preuve en est encore l'intervention d'ampleur réalisée la semaine passée à Baleone, sur la commune de Sarrola-Carcopino. Mercredi 9 novembre, huit personnes ont ainsi été interpellées dans deux véhicules différents en provenance de la Haute-Corse et toutes, incarcérées à la maison d'arrêt d'Ajaccio ou au centre pénitentiaire de Borgo."C'était une belle opération avec 20 kg de résine de cannabis et de l'argent liquide saisis par le groupe stups et la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire, se réjouit d'abord Pierre Azema, délégué du syndicat Unité SGP Police Corse, avant de recontextualiser. Mais derrière pour eux, il y a eu 86 heures de garde à vue, ils ont dû assumer les conduites à l'hôpital car la sécurité publique ne pouvait pas le faire. Ce sont des journées à rallonge. Le manque de moyens impacte la lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée."