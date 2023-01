Trafic de stupéfiants en Corse-du-Sud : plusieurs personnes mises en examen

La rédaction le Lundi 23 Janvier 2023 à 16:45

Lundi 16 janvier, une deuxième vague d’interpellations a eu lieu à Propriano dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants, d’armes et des manœuvres de blanchiment d’argent. Huit personnes ont été arrêtées dont six mises en examen et une incarcérée en détention provisoire.