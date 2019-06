Trafic de produits dopants dans la région d'Ajaccio : Quatre hommes mis en examen

Depuis plusieurs mois, la brigade de recherches d’Ajaccio travaille sur au démantèlement d’un trafic de produits dopants à dont usait des culturistes sur le bassin ajaccien. Une information judiciaire a été ouverte au mois de décembre 2018 et les investigations ont permis d'identifier plusieurs utilisateurs et revendeurs de stéroïdes, anabolisants et autres produits pharmaceutiques.





Ce jeudi 27 juin 2019, une opération judiciaire a été menée sur le territoire du bassin ajaccien par la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio appuyée par l’expertise d’agents des services de l’Agence Régionale de la Santé et d’un conseilleur interrégional antidopage (CIRAD – Ministère du sport).

Quatre pzersonnes ont été interpellées au cours de l'opération et une dizaine de consommateurs ont été entendus. Certains d'entre eux en plus de la revente de produits stupéfiants, assuraient, semble t-il, le suivi nutritif, sportif et de santé de leurs athlètes sur lesquels ils pratiquaient des injections.







Les perquisitions menées aux domiciles des personnes mises en cause ont débouché sur la saisie de nombreux stéroïdes anabolisants et produits pharmaceutiques (118 fioles, 2 000 gélules, 1 500 comprimés et plusieurs centaines de seringues).







Les quatre personnes interpellées, qui auraient reconnu les faits et ont été présentés ce vendredi 28 devant la juge d’instruction en charge du dossier en vue de leur mise en examen.





Ils sont poursuivis pour "importation, acquisition, offre ou cession, détention, transport illicite de substance, plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ; exercice illégal de la profession de pharmacien ; exercice illégal de la profession de médecin."