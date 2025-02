Trafic aérien en Corse : une année 2024 stable, mais des dynamiques contrastées selon les aéroports

L’année 2024 confirme la résilience du trafic aérien en Corse. Avec 3 129 283 passagers enregistrés, les quatre aéroports de l’île affichent une stabilité par rapport à 2023 (+0%) et une quasi-égalité avec les chiffres de 2019 (-0%), référence avant la crise sanitaire. Cependant, derrière cette stabilité apparente, des disparités régionales se dessinent clairement.



Calvi, moteur de croissance

L’aéroport de Calvi Sainte-Catherine est le grand gagnant de l’année 2024. Avec 400 226 passagers, il enregistre une hausse de 10% par rapport à 2023 et de 16% par rapport à 2019. Ce dynamisme s’explique par une augmentation des liaisons sur les lignes sous Obligation de Service Public (OSP) et le développement de nouvelles connexions internationales, notamment vers l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.

En période estivale, Calvi a confirmé son attractivité : en juillet et août, le trafic y a bondi de 14% par rapport à l’année précédente, une performance inédite sur l’île. Ces résultats traduisent une stratégie efficace d’augmentation des fréquences de vols, notamment sur les liaisons Calvi-Nice et Calvi-Marseille, qui ont répondu à une forte demande touristique.



Ajaccio et Bastia, en recul

À Ajaccio et Bastia, la tendance est nettement moins favorable. L’aéroport Napoléon-Bonaparte d’Ajaccio accuse une baisse de 2% de son trafic par rapport à 2023 et de 4% par rapport à 2019, atteignant 1 134 759 passagers en 2024. Cette diminution est particulièrement marquée durant l’été, avec une chute de 9% en juillet. Malgré des ajustements, la plateforme peine à maintenir sa compétitivité face à la demande estivale.



Même constat pour l’aéroport de Bastia, qui enregistre une baisse d’1% par rapport à 2023, et de 7% par rapport à 2019, avec 1 039 544 passagers. La haute saison n’a pas permis d’inverser cette tendance : en juillet, le trafic a chuté de 10% comparé à 2023 et de 15% par rapport à l’été 2019. Si août affiche une légère reprise avec un point de plus qu’en 2023, il accuse toutefois une baisse de 7% par rapport à 2019. Ces résultats traduisent une difficulté à retrouver pleinement la dynamique d’avant-pandémie.



Figari : une reprise portée par le début d’année

L’aéroport de Figari-Porte des Sud Corse affiche une progression de 2% en 2024 par rapport à 2023, atteignant 653 360 passagers, avec une hausse notable de 15% par rapport à 2019. La saison estivale reste contrastée : en juillet, le trafic a reculé de 11% sur un an, mais il a progressé de 12% par rapport à 2019. En août, le trafic a gagné 4% par rapport à 2023 et 8% comparé à l’été pré-Covid. La véritable impulsion s’est jouée au premier trimestre, où Figari a enregistré une hausse spectaculaire de 17% par rapport à 2023 et de 138% par rapport à 2019, confirmant l’impact des investissements réalisés pour attirer davantage de voyageurs hors saison.